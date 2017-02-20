Cepten fatura kesen tek uygulama Paraşüt!

Paraşüt kullanıcıları artık, iOS ve Android akıllı telefonlar üzerinden indirdikleri "Paraşüt -Ön Muhasebe ve Fatura Yönetimi" uygulaması ile, elektronik faturalarını satış işlemini takip eden 10 saniye içerisinde müşterisi ile paylaşabilecek.

Türkiye’de bir ilk olan bu özellik sayesinde şirketler, maliyet yaratan, zaman kaybına yol açan ve fazladan iş yüküne neden olan fatura yazma/postalama işlemlerinden kurtulurken, elektronik fatura gönderimlerini mobil olarak cep telefonundan gerçekleştirebiliyor.

"Mobil teknolojinin hızla gelişmesi ve geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlaması ile birlikte akıllı telefonlarımızla yapabildiğimiz şeylerin sayısının çok hızlı arttığını görüyoruz. Artık elektronik faturayı mobil olarak kesip 10 saniye içerisinde göndermek de bunlardan biri.

Paraşüt mobil uygulamamız, kullanıcılarımız tarafından en çok talep gören hizmetlerimizden biri oldu. Uygulamamızda yeni geliştirdiğimiz bu özelliğimiz ile kullanıcılarımıza, tüm faturalarını mobilde elektronik fatura olarak kesip gönderebilme imkanı sunuyoruz. Örneğin sahada satış yapan bir eleman gerçekleştirdiği satış işlemi faturalarını elektronik olarak anında kesip e-posta ile gönderebilecek.

Normal şartlarda faturalar, ofise dönüldüğünde kesiliyor ya da çalışanlar yanlarında fatura koçanı taşıyarak manuel olarak kesiyor. Bu da işlemin uzamasına ve çoğu zaman kayıplara bile yol açabiliyor. Bu bağlamda ofis dışında çalışan ve fatura kesme sorumluluğu olan saha çalışanları yanlarında fatura koçanı taşıma yükünden de kurtulmuş olacak. Paraşüt olarak bu faturalama sürecini mekandan bağımsız kılarak zaman ve maliyetten tasarruf etmenin önünü tamamen açmış olduk. Büyüme hedefinde olan işletmelerin bu alanda en büyük yardımcısı olduk ve mobilde de finansal operasyonları kontrol altına almalarını sağladık diyebiliriz. Bu bizim için çok gurur verici bir sonuç. Yeni yılda da sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz."