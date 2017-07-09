Çerçevesiz ekrana sahip akıllı telefonlar!

Akıllı telefon pazarında mobil kullanıcıların en büyük hayali olan çerçevesiz ekran bu yıl amiral gemilerinde görülmeye başlandı. İlk olarak geçtiğimiz yıl Xiaomi Mi Mix ile başlangıç yapan çerçevesiz ekranlı amiral gemisi telefonlar, bu yıl, popüler üreticilerin modelleri ile devam etti.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda çerçevesiz ekranlı akıllı telefonları inceleyebilirsiniz.

1. Xiaomi Mi Mix (% 84)

Xiaomi'nin geçen yıla damgasını vuran çerçevesiz akıllı telefonu Mi Mix, her ne kadar çerçevesiz dense de, % 90 ekran-gövde oranı ile tam çerçevesiz değil. Xiaomi Mi Mix, tanıtımda yüzde 90 ekran-gövde oranı ile anılsa da, yüzde 84 ekran-gövde oranına sahipti.