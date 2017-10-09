Çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T geliyor!

Çinli OnPlus firması yıl bitmeden elindeki yeni kozu oynamak için kolları sıvadı. İşte çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T!

09/10/2017 14:35

Telefon pazarının yeni trendi şüphesiz ki çerçevesiz ekranlı telefonlar oldu. Xiaomi Mi Mix ile başlayan serüvende Galaxy S8, iPhone X, LG G6 ve son olarak Google Pixel 2 XL'i görmüştük. Şimdi ise Çinli telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 5T modeli ile çerçevesiz ekranlı telefona geçiş yapacak.

18:9 ekran oranı ile gelmesi beklenen OnePlus 5T, tam bir donanım canavarı olacak. OnePlus 5T'nin, Snapdragon 835 yonga seti ve 6 GB RAM ile donatılması bekleniyor. Kamera konusunda ise OnePlus 5T'de portre modu destekli çift kamera kurulumunun olması bekleniyor.

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OnePlus 5T'nin henüz ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T, bu yıl bitmeden tanıtılacak ve Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkacak.

    Yazar: Ender Öztürk

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