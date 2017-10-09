Çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T geliyor!

Telefon pazarının yeni trendi şüphesiz ki çerçevesiz ekranlı telefonlar oldu. Xiaomi Mi Mix ile başlayan serüvende Galaxy S8, iPhone X, LG G6 ve son olarak Google Pixel 2 XL'i görmüştük. Şimdi ise Çinli telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 5T modeli ile çerçevesiz ekranlı telefona geçiş yapacak.

18:9 ekran oranı ile gelmesi beklenen OnePlus 5T, tam bir donanım canavarı olacak. OnePlus 5T'nin, Snapdragon 835 yonga seti ve 6 GB RAM ile donatılması bekleniyor. Kamera konusunda ise OnePlus 5T'de portre modu destekli çift kamera kurulumunun olması bekleniyor.

OnePlus 5T'nin henüz ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T, bu yıl bitmeden tanıtılacak ve Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkacak.