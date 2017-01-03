CES 2017'de merakla beklenen otomobil teknolojileri

Otomobiller, bir kez daha bu yıl düzenlenecek olan CES’de büyük bir sıçrama yapacak.

Ford, Mercedes, BMW ve diğerleri gibi şirketler, kendi kendine sürülen sistemlerden, elektrikli otomobillere araçların içindeki yeni kullanıcı arabirimlerine kadar değişen yeni otomotiv teknolojilerini sergilemeyi planlıyorlar.

Toplamda, dokuz otomotiv üreticisi, 11 katmanlı otomobil tedarikçisi ve 300'den fazla araç teknolojisine ilişkin katılımcılar muazzam teknoloji konferansına katılacak.

İşte CES 2017'de görmek için sabırsızlandığımız otomobil teknolojisinin bir bölümü!

Ford, yeni özerk test aracını çıkarmayı planlıyor.

Ford, Aralık ayında açıkladığı yeni nesil Fusion Hibrid özerk aracını CES 2017’de sergileyecek.

Ford'un test filosunda kullanılacak olan yeni aracı, daha az açıklık kazandıran şık bir tasarıma sahip. Araç, geliştirilmiş lidar sensörleri de dahil olmak üzere daha fazla işlem gücü ve yeni donanıma sahip olacak.

Ford ayrıca, şirketin bilgi-eğlence sistemi olan SYNC için gelecek projelerini paylaşmayı planlıyor.