En gerçekçi ve cesur Galaxy S8 konsepti!

Samsung’un mart ya da nisan ayında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8 hakkında sızıntı bilgilerin yanı sıra, konsept görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

Grafik tasarımcısı Lee Kingway, şimdiye kadar gelen söylenti ve sızıntılara dayalı olarak, en inandırıcı Galaxy S8 konseptini tasarladı. Galaxy S8’in nasıl bir tasarımla çıkabileceğinin en inandırıcı görüntüsü diyebiliriz.

Beklenen ekstra ince üst ve alt çerçeveleri, iris tarama özelliği, fiziksel Ana Ekran düğmesi eksikliği ve telefonun önünün büyük bir bölümünü kaplayan kavisli AMOLED ekran gibi tüm söylentiler bu mavi, siyah beyaz renkli konsept tasarımda mevcut.

Telefonun kenarlarına bakıldığında, Samsung'un yeni sanal asistanı Bixby sol tarafta, USB-C bağlantı noktası alt kısmında ve 3.5mm jak girişini bulabilirsiniz. Kamera kısmında tek objektif, LED flaşı ve kalp atış hızı sensörü ile birlikte konumlandırılmış.

Parmak izi tarayıcının ekrana entegre olacağı söyleniyordu ancak, bu konsepte kamera yanına yerleştirilmiş.

Samsung Galaxy S8 ve muhtemelen farklı bir vrsir versiyonu yaklaşık iki ay sonra resmen ilan edilecek ve bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, konsept tasarıma ait görselleri inceleyebilirsiniz.