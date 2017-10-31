Chrome, KRACK Wi-Fi açığından kurtuldu!

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan KRACK Wi-Fi güvenlik açığı herkesi korkutmuştu. WPA2 standardının kırılması ile çalkalanan teknoloji dünyası, gözünü gelecek güvenlik yamalarına çevirmişti. Microsoft ve Apple cephesinden gelen güvenlik yamalarının ardından bugün de Google, KRACK Wi-Fi için düğmeye bastı.

Uzun süredir Beta aşamasında olan 62 sürüm numaralı Android için Chrome uygulaması, bugün sürecini tamamladı ve Play Store'da indirime sunuldu. Android için Chrome 62 sürümü ile KRACK Wi-Fi güvenlik açığının kapatıldığı belirtiliyor. Bu güncelleme ile ayrıca Chrome'un tasarımında küçük değişiklikler de yapılıyor.

Android 6.0 Marshmallow sürümünün KRACK Wi-Fi açığı karşısında daha korumasız olduğunu belirten yetkililer, Chrome 62 güncellemesinin mutlaka yüklenmesi konusunda uyarıyor. Chrome 62 sürümü bir kaç gün içerisinde tüm Android modelleri ile uyumlu hale gelecek. Bu süreçte güncellemeleri sürekli denetlemeyi unutmayın.