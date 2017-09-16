Chrome otomatik oynatılan medyaları susturuyor!

popüler tarayıcısı’un 2018’den itibaren sitelerde otomatik olarak oynatılan medya içeriklerini engelleyeceğini duyurdu. Geçtiğimiz Haziran ayındaun dahili bir reklam engelleyiciyle geleceğini duyuran, tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor.Genel olarak olur olmadık sitelerde otomatik olarak oynatılan sesli içerikler birçok kullanıcının başını ağrıtıyor.da buna kayıtsız kalmayarak’un yeni sürümüne otomatik oynatılan medyaları varsayılan olarak susturma özelliği getirecek.bu özelliği kullanıcılara aşamalı olarak sunmayı planlıyor. İlk olarakversiyonu ile birlikte sitelerde otomatik olarak oynatılan sesli medyaları susturmak için kullanıcıya tek tek ekleme çıkarma özelliği sunulacak.ile birlikte ise bu duruma kökten bir çözüm getiriliyor.Tarayıcının bu versiyonu ile birlikte otomatik medyalar sadece kullanıcı oynatılmasını istediğine dair ayar yaparsa oynatılacak. Yani diğer bir deyişle bu sürümde varsayılan olarak otomatik medyalar oynatılmayacak.versiyonunun bu ay kullanıcılar tarafından indirilebilecek.versiyonunun ise Ocak 2018’de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.