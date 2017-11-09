Chrome pop-up reklamlara savaş açıyor!

İnternet sitelerinde gezerken, standart reklamlardan daha çok ansızın açılan pop-up reklamlar kullanıcıların canını çok sıkıyor. Adblock eklentilerinin bile bazen yetersiz kaldığı pop-up engelleme için Google geç de olsa düğmeye bastığını duyurdu.

Chrome, pop-up reklam engelleyecek

Google, internet tarayıcısı Chrome için önümüzdeki aylarda yayınlayacağı güncelleme ile farklı sekmelerde açılan ve kötücül yazılım içeren pop-up reklamlarını engelleyeceğini duyurdu. Chrome'un beğeni toplayacak pop-up engelleme özelliği üç aşamalı çalışacak.

İlk aşamada; reklamların tıklanmadan başka siteye yönlendirilmesi engellenecek. İkinci aşamada ters bir pop-up gibi davranan yönlendirme linkleri engellenecek. Son aşamada ise tıklanan bir pop-up tam ekran yerine yeni bir sekmede açılacak ve bu sekmeyi kolayca kapatabileceksiniz.

Chrome 65 güncellemesi ile gelmesi beklenen pop-up reklam engelleme özelliğinin 2018'in ilk aylarında kullanıma sunulması bekleniyor. Özellikle illegal dizi izleme sitelerinde maruz kalınan ve kapatmak istediğiniz kapanmayıp Chrome'daki tüm sekmeleri kapatmanıza neden olan kötücül pop-up'ların sayılı ömrü kaldı diyebiliriz.