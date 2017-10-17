Google Chrome için virüs temizleme uygulaması çıktı!

Google, Chrome'daki virüsleri temizlemeye yarayan "Chrome Temizleme Aracı" uygulamasını indirime sundu.

17/10/2017 13:00

Google, güvenli tarayıcı denilince akla ilk gelen Chrome için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Google, şimdi de Chrome için virüs temizleme aracını indirime sundu. Chrome'a olası bir virüs bulaştığında devreye giren güvenlik sisteminin açıklarını kapatan Chrome Temizleme Aracı, virüs tehditlerine açık olan Windows için geliştirildi.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ve Windows 7'de çalışan Chrome Temizleme Aracı, ESET ve Google işbirliği sonucu ortaya çıktı. Uygulamayı indirdikten sonra tarama yapabilir ve Chrome'a bulaşmış virüsleri temizleyebilirsiniz. Bu uygulamanın geniş çaplı bir antivirüs yazılımı olmadığını sadece Chrome'daki virüsleri temizledini belirtelim.

Chrome Temizleme Aracı indir

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    Yazar: Ender Öztürk

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