CIA, Linux kullanıcılarını izliyor!

Hükümetler ve şirketler içindeki yolsuzlukları açığa çıkarmak için bilinen ancak tartışmalı online veri sızıntısı yapan Wikileaks, CIA'in son zamanlarda neler yaptığına dair ilginç haberler içeren büyük bir veri dökümü yayınladı. Sızıntıya göre, CIA, analiz için ağ trafiğini yeniden yönlendiren bir patlama ile Linux kullanıcılarını hedef aldı.

Raporda ayrıntılı olarak açıklanan "OutlawCountry" adlı istismar, kendisi Linux çekirdeği modülü (nf_table_6_64.ko) olarak savunmasız bir sistem üzerine yükleniyor ve IPtables güvenlik duvarı protokolüne yeni bir işlem özelliği getiriyor. Bu işlem bittiğinde kendini siliyor. Sonraki süreçte ise, tüm trafiği belirlenmiş CIA sunucularına yeniden yönlendirmek için sistemi kullanılıyor.

Linux üzerinde olan proaktif topluluk, büyük bir ihtimalle bu istismarı düzeltmekte zorlanıyor. CIA, Windows sistemlerini uzunca bir süre istismar ediyordu. Şimdiki süreçte ise CIA, Linux kullanıcısının sistemlerinde de bir göz atmak istiyor gibi görünüyor.