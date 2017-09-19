CIA’in girmediği ev kalmamış!

Wikileaks’te yayınlanan yeni belgeler, CIA’in on yıldan uzun zamandır ABD’deki ve dünyadaki neredeyse her internet modemine girebildiğini ve trafik verilerini izleyebildiğini ortaya koydu. CIA’in arka kapıya sahip olduğu modem markaları arasında Linksys, DLink ve Belkin de dahil olmak üzere ABD’nin en büyük 10 modem üreticisi de bulunuyor.

Modemlerde kullanılan firmware’de, şifreleri kırmayı kolaylaştıran arka kapıyı kullanan CIA böylece ülkede en çok satılan 25 modem modeline ve bu modellerin farklı varyasyonlarından oluşan onlarca ticari ürüne rahatça erişmeyi başarmış. Şifreleri kıran CIA’in ardından modemlere CherryBlossom ismi verilen bir casus yazılım yüklediği böylece izledikleri kişilerin internet trafiği hakkında detaylı raporlar aldıkları anlaşıldı.

Wikileaks’e göre 2007’de hazırlanmış belgelerde adı geçen CherryBlossom, CIA’in 10 yıldan uzun zamandır ABD’de istediği herkesin internet trafiğini, modemlerini kırarak dinleyebildiğini ortaya çıkardı.