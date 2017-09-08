Çift kameralı Galaxy C8 tanıtıldı

Samsung, Galaxy J8'in Çin versiyonu olan Galaxy C8'i resmen duyurdu. 5.5 inç 1080p Süper AMOLED 2.5D eğimli cam ekrana sahip olan bu cihaz, 2.39GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemci ile güçlendirilmiş ve Android 7.1 (Nougat) üzerinde çalışıyor. Derinlik yakalamak için f/1,7 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel bir arka kamera ve f /1.9 diyafram ile 5 megapiksel ikinci kamera ile donatılmış.

Ayrıca f/1.9 diyafram açıklığı olan 16 megapiksel ön kamera, ön tarafında ana sayfa düğmesinin içine yerleştirilmiş parmak izi sensörü, metal unibody tasarımı ve 3000mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy C8 teknik özellikleri

5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD Süper AMOLED 2.5D kavisli cam ekran

MediaTek Helio P20 sekiz çekirdekli (2.39GHz + 1.69GHz) 64-bit 16nm işlemci ve ARM Mali T880 GPU

32GB depolama alanı ile 3GB RAM / 64GB depolama alanına ile 4GB RAM, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir

Android 7.1.1 (Nougat)

Çift SIM

LED flaşlı f/1.7 diyafram 13MP arka kamera, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 5MP ikinci kamera

LED flaşlı, f/1.9 diyaframlı 16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 152.4 x 74.7 x 7.9 mm; Ağırlık: 180g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g /n (2.4 + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS

3000mAh pil

Samsung Galaxy C8, Siyah, Altın ve Gül Altın renkleriyle geliyor ve yakında Çin'de satışa çıkması bekleniyor.

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