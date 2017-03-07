Çift kameralı Galaxy S8 mi geliyor?

Samsung'un bazı bölgelerde satışa sunacağı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelinde kendi üretimi olan Exynos 8895 yonga setine yer vereceği su götürmez bir gerçek. Çiceği burnunda olan Exynos 8895 yonga seti için Samsung, dün Twitter hesabından bir görsel paylaştı.

Bu görselde Exynos 8895'in yapabilecekleri gösterilmesinin yanında çift kamera kurulumlu Galaxy S8'in gelebileceğinin sinyalleri verildi.

Yayınlanan görsele göre Exynos 8895 yonga seti;, Autofocus, Autoexposure, HDR, noise giderme ve daha fazlasını sunmak için kullanılan Dual ISP'ye (Görüntü Sinyal İşleme) yönelik destek içeriyor. Görselde ayrıca, Dual ISP'nin iki ayrı kamera lensinde nasıl çalıştığı gösteriliyor.

Bu görselden sonra kafalarda "çift arka kamera kurulumu bir Galaxy S8 modeli mı geliyor?" sorusu oluştu. Görselin de Galaxy S8'in tasarımına çok benzemesi bu iddiaları oldukça güçlendiriyor.

Ancak Samsung'un bu yıl çift kamera kurulumunu en azından Galaxy S8 modelinde es geçeceğini belki Galaxy Note 8 modelinde yer vereceğini düşünüyoruz.