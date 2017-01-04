Çift kameralı Huawei Honor 6X uluslararası pazar için tanıtıldı

Daha önce Çin’de tanıtılan Huawei Honor 6X, birkaç ay sonra küresel pazarlar için duyuruldu. 5.5-inçlik 1080p 2.5D kavisli cam ekrana sahip olan Honor 6X, Kirin 655 16nm işlemci ile güçlendirilmiş ve EMUI 4.1 ile Android 6.0 (Marshmallow) üzerinde çalışıyor. Telefonun LED flaşlı çift arka kamerasından biri, faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ile 12 megapiksel diğeri ise alan derinliğini ve arka plan bulanıklığını elde etmek için 2 megapikselden oluşuyor.

Ayrıca ön tarafında 8 megapiksel kamerası bulunan telefonun arka tarafında 0.3 saniye içinde telefonun kilidini açan bir parmak izi tarayısıcı mevcut. Metal tasarıma sahip telefon normal kullanımda iki günlük pil ömrü vaat eden ve hızlı şarjı destekleyen 3,340mAh pil içeriyor.

Honor 6X özellikleri

5.5 inç (1080 x 1920 piksel) Full HD 2.5D eğimli cam IPS ekran

Mali T830-MP2 ile sekiz çekirdekli Kirin 655 (4 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) 16nm işlemci

3GB LPDDR3 RAM /32GB depolama ile 4GB RAM / 64GB depolama kapasitesi ve microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

EMUI 4.1 ile Android 6.0 (Marshmallow)

12MP arka kamera, LED Flaşlı, 6P lensli, 1.25um piksel boyutlu, PDAF, açıklık F / 0.95-F / 16 ve 2MP ikinci kamera

8MP ön kamera

Boyutlar: 150.9 × 72.6 × 8.2mm; Ağırlık: 162g

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

Hızlı şarj desteği ile 3340mAh (tipik) / 3270mAh (minium) pil

Honor 6X altın, gümüş ve gri renklerle geliyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip modeli 249.99 ABD Doları, 4GB RAM / 64GB depolama alanı sürümüne sahip modeli ise 299.99 ABD Doları fiyatla satışa sunuluyor.

"3GB varyantı, 4 Ocak'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Rusya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere belirli pazarlarda satın alınabilecek.

Hıawei Honor 6X'in görsellerini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.