Çin'de gökyüzünde ateş topu görüldü!

Atmosferimize eğer büyük boyutlu bir göktaşı giriş yaparsa, biz bunu kocaman yanan bir top olarak algılarız. Geçtiğimiz aylarda da dünyanın farklı bölgelerinde oldukça fazla gerçekleşen bu olay, bu sefer Çin'in güneybatısındakileri korkutacak derecede korkunç bir şekilde yaşandı.

Asteroid o kadar parlaktı ki gelmeden önce insanlar gelişini kameraya çekmek için hazırlanabildiler. Özellikle de Çin'de sonbahar festivalinin ortaları olduğu için herkesin dışarıda olmasından kaynaklı oldukça fazla kişinin şahit olduğu bu olay, özellikle de yakın olmasından dolayı ve akşam saatleri olmasından dolayı gökyüzünde oldukça net bir şekilde görüldü. Video Çin'in popüler sosyal medyası Weibo'ya yüklendi.

Gece içerisinde bir çok fotoğraf ve video paylaşılan olayla ilgili olarak bulunan en net görüntü bu. Yine de son 2-3 aydır bu tip asteroid olaylarının yaşanması acaba Dünya'mızın yanından asteroid kuşağı mı geçtiği? sorusunu düşündürdü.