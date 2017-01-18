Çin'de robot muhabir devri!

Saniyede 300 kelime yazabilen ve Xiao Nan adı verilen robotun Bahar Şenliği seyahatine odaklı bu eseri yazması yalnızca bir saniye sürdü. Robot ayrıca kısa hikayeler ve daha uzun raporlar da yazabilir.

Pekin Üniversitesi'nden Profesör Wan Xiaojun bu tür robot üretim ve geliştirme işlerinin de başındaki isim bazı açıklamalarda da bulundu;

Xiaojun, China Daily gazetesi tarafından aktarılan sözlerinde, Diğer gazetecilerle karşılaştırıldığında, Xiao Nan daha güçlü bir veri analiz kapasitesine sahip ve yazmada çok daha hızlı. dedi ve ekledi Ancak bu akıllı robotların yakında gazetecilerin yerini alabileceği anlamına gelmiyor. Günümüzde robotlar yüz yüze görüşmeler yapamıyor, sorulara sezgisel olarak yanıt veremiyor ve bir röportaj ya da sohbetten haber yapma kabiliyetine sahip olamıyor. Fakat robotlar, gazetelere ve ilgili medyaya, editörlere ve muhabirlere çok yardımcı olacak.