Çin'in dev teleskobu 2 yıldız keşfetti!

Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Guicou eyaletinde 500 metre çapındaki Tienyen adı verilen Küresel Diyafram Radyo Teleskop ile J1859-01 ve J1931-01 adlı iki atarca yıldız keşfedildi. İnşa edildikten sonra yaklaşık bir yıldır deneme sürecinde kullanılan Tienyen'in keşfettiği yıldızların, Avustralya’da bulunan başka bir teleskop ile teyit edildiği belirtildi.

Atarca yıldızlardan J1859-01’in dünyaya 16 bin ışık yılı, J1931-01’in de 4100 ışık yılı mesafede olduğu kaydedildi. Tienyen projesi yetkililerinden Ping Bo, söz konusu dev teleskobun deneme sürecinin 3 ila 5 yıl süreceğini belirterek, Tienyen'in birinci yılında yaptığı iki atarca keşfinin proje açısından heyecan verici olduğunu söyledi.

Yapımına 2011'de başlanan Tienyen, bir milyar 200 milyon yuana yani yaklaşık 180 milyon dolara mal olmuştu. Daha doğru ve sağlıklı radyo sinyali alabilmesi için teleskobun bulunduğu bölgenin 5 kilometre civarında yaşayan yaklaşık 8 bin kişi başka bölgelere tahliye edilmişti. Tienyen, Porto Riko'da bulunan 300 metre çapındaki Arecibo'yu geçerek dünyanın en büyük radyo teleskobu oldu. Teleskobun ölçme hızı da Arecibo'dan 10 kat daha fazla.