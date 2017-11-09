Çin'in elektrikli uçağı RX1E-A ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Çin'in ürettiği elektrikli uçak, ilk uçuşunu yaptı. Shenyang Aerospace Üniversitesi tarafından tasarlanan RX1E-A isimli uçak Kuzeydoğu Çin'de bulunan Caihu Havalimanı'ndan havalanarak 2 saat boyunca havada kalmayı başardı. Önceki versiyon olan RX1E-A, 45 dakikalık uçuş süresine sahipti.

Bir pilot ve bir yolcu olmak üzere toplam 2 kişilik taşıma kapasitesine sahip uçak, Çin'in daha önce ürettiği elektrikli uçağın gelişmiş bir versiyonu. İlk uçuşunu çarşamba günü yapan uçağın oldukça dayanıklı olduğunu söyleyen Liaoning General Aviation Academy Başkan Yardımcısı Zou Haining, bu özelliği sayesinde ABD ve Avrupa pazarlarına girmesinin kolaylaşacağını belirtti.

Uçağın eski versiyonuna göre daha güvenli bir iniş için paraşütlerle donatıldığı da söyleniyor. Saatte 160 km hıza ulaşabilen elektrikli uçakların ilk olarak; pilot eğitimi, turizm ve hava fotoğrafçılığı gibi alanlarda kullanılması bekleniyor. Birinci seri RX1E-A'nin geliştirilmesi 3 yıl sürmüş, ilk uçuşunu 2015'te gerçekleştiren uçak için geçtiğimiz yıl seri üretime geçiş kararı alınmıştı.