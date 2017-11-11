İşte Çinli canavar OnePlus 5T'nin tüm görüntüleri ve özellikleri!

Resmi tanıtımdan önce OnePlus 5T'yi görmek ister misiniz? Yaklaşmakta olan telefon, ZDNet Almanya tarafından hem kendi başında hem de OnePlus 5 ve diğer akıllı telefonlar ile birlikte görüntüleri yayınlandı. Ayrıca, kontrol etmek için ayrıntılı bir OnePlus 5T özellik belge sayfası elde ediyoruz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda görebileceğiniz gibi, OnePlus 5T tasarımında herhangi bir sürpriz yok. Söylentilerde olduğu gibi telefon, Oppo R11s'e çok benziyor ve 1080 x 2160 piksele ve 18: 9 en-boy oranını ile 6 inç AMOLED ekrana sahip.

OnePlus 5T, 156.1 x 75 x 7.3 mm boyutlarında ve 162 gram ağırlığındadır. Böylece, daha geniş ekrana rağmen, yeni telefon, OnePlus 5'den (154.2 x 74.1 x 7.25 mm) çok daha büyük değil ve ince çerçeveleri bu açıdan kesinlikle yardımcı oluyor. Bir başka tasarım değişikliği, telefonun arka tarafında bulunan parmak izi tarayıcı ile ilgilidir. Çünkü OnePlus 5’in ön tarafında bir parmak izi sensörü bulunmaktadır.

Geniş ekran ve arka parmak izi sensörünün yanı sıra OnePlus 5T, Snapdragon 835 işlemci, Portre Modlu çift arka kamera, 3300 mAh pil ve Android Nougat’a dayalo Oxygen işletim sistemi gibi OnePlus 5 ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor. Bellek konusunda da bir şeyler değişmedi. Bu nedenle 5T iki versiyona sahip: 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 128 GB. Telefonun GeekBench testinde de oldukça iyi bir puan aldığı görüldü.

OnePlus 5T'nin ne kadara mal olacağı konusunda hala bir kelime yok, ancak yeni akıllı telefonun öncekinden biraz daha pahalı olacağı düşünülüyor.

Sonraki sayfalarda telefonun sızdırılan görsellerini incelemeye devam edebilirsiniz.