Androidli iPhone X satışa sunuldu

Çinlilerin istediği her şeyi hemen kopyalayabileceğini, iki kat daha hızlı yapabildiğini ve orijinal ürünün yarı fiyatına satabileceğini iddia eden eski bir deyiş var. Ancak aynı söz Çinli klonun kalitesi hakkında hiçbir şey söylemiyor.

Hotwonder adlı ve Shenzen'de bulunan bir şirket, iPhone X'in kendi kopyasını telefon satışa sunulmadan önce başlatmak istedi. Bu yüzden Hong Kong'un Global Source elektroniği fuarını Hotwav Symbol S3 adlı telefonu sergilenmek için kullandılar.

Engadget tarafından görülen bu cihaz, elbette bir iPhone X klonu ve yalnızca Apple'ın yaklaşan yıldönümü modeline benzediğini değil, oldukça iyi özellikler sunduğunu iddia eder.

Sahte iPhone X ile "iPhone X" arasındaki tek çarpıcı fark, siyah yerine beyaz olan ön yüzdeki ekran çerçevesidir.

Ön ve arka çift kamera sistemi

Ayrıca, telefonun arka yüzü, Sony Xperia XZ Premium'daki gibi bir ayna görünümüne sahip ve üstteki çentik, herhangi bir TrueDepth fotoğraf makinesi değil, 5 megapiksel + 2 megapiksel çift kamerayı barındırıyor. Arkada 13 megapiksel ve 2 megapiksel ile çift kamera sistemi bulunuyor.

Telefon, Android'i çalıştırıyor ancak, şaşırtıcı olan şey, cihazın Android 8.0 Oreo ile çalışıyor olmasıdır. MediaTek'in yeni MT6739 yonga seti, 2GB RAM ve 16GB depolama alanıyla telefonun donanım çok etkileyici değil.

Fiyatlandırma ayrıntıları mevcut değil ancak, Symbol S3'den çok fazla maliyet beklemeyin. Çoğu durumda, Çinli klonlar süper uygun fiyatlı olacak şekilde üretildiğinden fiyatı 999 $ olan gerçek model iPhone X’ten oldukça ucuz olacaktır.

iPhone X'in kullanmadığı ve Hotwonder modelinin yaptığı yararlı bir şey varsa, ön taraftaki LED bildirim ışığı. iPhone X yalnızca bildirim ışığı içermemekle kalmıyor, aynı zamanda Samsung tarafından geliştirilen ekrana benzer şekilde her zaman açık bir ekrana sahip değil.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.