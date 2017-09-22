Çıplak fotoğraf isteyen fidye virüsü ortaya çıktı!

Fidye virüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu fidye virüsü, şifreleri açmak için madurlardan çıplak fotoğraf istiyor!

22/09/2017 15:00

Akıllı telefonunuzun veya bilgisayarınızın fidye yazılımı tarafından şifrelenmesi ve kilidini açmak için Bitcoin yoluyla para ödemek zaten kötü bir durumdu. Keyfi keder kullanıcıların bilgilerin şifreleyen yeni fidye virüsü şimdi kullanıcılardan para yerine çıplak fotoğraf istiyor!

nRansomware olarak isimlendirilen yeni fidye virüsü, dosyaların şifresini açmak için madurlardan Bitcoin yerine 10 adet çıplak fotoğraflarını göndermelerini istiyor. Şok edici ve ahlaksızca bulunan bu yeni fidye virüsü nRansom.exe adındaki uygulamanın açılması ile bulaşıyor.

Eğer PC'nize bu virüs bulaşırsa; şifreleri çözdürmek için hackerın Protomail hesabına çıplak fotoğrafınızı göndermeniz gerekiyor. Hackerlar, yakayı ele vermemek için Protomail'i tercih etmesi, internette gizliliği sağlamanın kötü amaçlar için de kullanılabileceğini gösteriyor.

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Uzmanlar bunun henüz bir şaka olup olmadığı konusunda kararsız. Ancak böylesine çirkin bir fidye türünün ortaya çıkması, yazılımlar konusunda artık ciddi atılımların yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

    Yazar: Ender Öztürk

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