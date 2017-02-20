Çipli Kimlik kartlarına başvuru rekor sayıda

Türkiye genelinde 2 Ocak'ta başlayan kimlik kartı başvurularında bugüne kadar başvuru sayısı 2 milyonu geçerken, basılan kimlik kartı sayısının ise 750 bin olduğu belirlendi.

Yeni Kimlik kartlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirlenirken, nüfus müdürlüklerine kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği tespit edildi.

Yeni kimlik kartlarına gösterilen yoğun ilgi medyada çıkan haberlere de yansırken, Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu haber araştırmasına göre, yılbaşından bu yana çipli kimlik kartları ile ilgili 6 bin 160 haber çıktığı tespit edildi.