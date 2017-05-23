Clash of Clans için büyük güncelleme!

Supercell, iOS ve Android'de en çok hasılat yapan uygulamaların ilk sırasında yer alan oyunu Clash of Clans için yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanmasının ardından 5 yıl geçmesine rağmen hala güncel kalan Clash of Clans, bugün büyük çaplı bir güncelleme aldı.

Clash of Clans güncelleme ile, yepyeni bir üsse kavuşuyor. İnşaatçı üssü adı verilen bu üs sayesinde oyunculara birçok yenilik sunuyor. Güncelleme ile ezici, çoklu havan ve fırlatma tuzağı ile savunma yapma seçenekleri de sunuluyor. Ayrıca Sinsi Okçu ve Top Arabası olmak üzere iki yeni yetenekli birlik oyuna ekleniyor.

Clash of Clans'e gelen yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Güncelleme ile Karşılıklı Savaş Modu da oyuna ekleniyor. Bu modda başka oyuncularla karşılaşacaksınız. Bir günde üç tane savaş kazanana bir de ödül verilecek.

Bu yeni özellikleri kullanabilmek için oyunu App Store veya Google Play Store'dan güncellemeniz yeterli olacaktır.