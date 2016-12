Clash of Clans, İran'da yasaklandı!

İran medyası Clash of Clans’ın yasaklanmasına ilişkin, Cezai İçki Örnekleri Belirleme Komitesi’nin psikologlardan aldığı, Clash of Clans mobil oyununun şiddete nasıl teşvik ettiğini açıklayan raporu ve buna ek olarak, Clash of Clans’ın son derece bağımlılık yapıcı olduğunu ve bu nedenle mümkün olan en kısa zamanda yasaklanması gerektiği detaylarını aktardı.

Komitenin açıklamasının ardından, İran Adalet Bakanlığı, Clash of Clans’ın şiddet ve topluluk savaşının yaygınlaştırılması için net bir örnek açıklaması ardından erişimi sınırlamaya karar verdi.

Clash of Clans, en popüler mobil oyunlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda aynı komite Pokemon GO oyununu konum bilgisi üzerinden aktivite sağladığı gerekçesiyle yasaklamaya karar vermişti. Clash of Clans‘ın yasağının geçici bir karar olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.