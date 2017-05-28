CoD WWII için haritaların bazıları açıklandı!

3 Kasım 2017 tarihinde çıkacak olan Call of Duty serisinin yeni üyesi Call of Duty: WWII, 2. Dünya Savaşı'nı konu alacak. Activision'un paylaştığı görsel ve fragmanlarla da dikkatleri üstüne çekmeyi başaran oyunun senaryosu ve haritaları büyük merak konusu.

Ancak oyunun geliştirici ekibi Sledgehammer Games, oyunculara sürpriz yaparak oyunda yer alacak bazı haritaları açıkladı. Oyunda kesinlikle en dikkat çeken harita ünlü Normandiya Çıkarması'nın yaşanığı harita olacak. Dünya tarihinin en büyük deniz çıkarması olarak tarihe geçen Normandiya Çıkarması'nı bire bir yaşayacağız.

Oyunun hikayesinin oyuncuları sıkmayacağı söyleniyor. Çok epik bir oyun göreceğiz.

Oyunda olacağı onaylanan haritalar;



-D-Day / Fransa

-Battle of the Bulge / Belçika

-Liberation Paris / Fransa

-Operation Cobra / Fransa

-Hürtgen Forest / Almanya

-Aachen / Almanya