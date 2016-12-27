CoolBooter ile iOS 6 ve iOS 10'u beraber kullanabilirsiniz!

Kapalı bir yapıya sahip olduğu için kullanıcılarına kişiselleştirme imkanı tanımayan iOS'e, Jailbreak sayesinde çeşitli özellikler kazandırılabiliyor. Bu özelliklere geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklendi. CoolBooter ismindeki Tweak sayesinde, iPhone üzerinde hem iOS 10 hem de iOS 6 sürümlerini beraber kullanabiliyorsunuz. Peki, CoolBooter nasıl yükleniyor?

Öncelikle CoolBooter'ı yüklemek için iPhone'ununuzun Jailbreak'li olması gerekiyor. Eğer iOS 10.1.1 kullanıyorsanız aşağıdaki linkten iOS 10.1.1 için Jailbreak haberimize ulaşabilir ve Jailbreak işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone'u Jailbreak'ledikten sonra Cydia'ya girip kaynak ekle diyorsunuz. Kaynak bölümüne "coolbooter.com" yazıp ekle seçeneğine tıklıyorsunuz.

Kaynak eklendikten sonra, CoolBooter'ı indirip yüklüyorsunuz. CoolBooter Tweak'i yüklendikten sonra ana ekranda uygulamanın simgesi yer alacak. Buna tıklayın daha sonra ve "Boot" seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra iPhone'ununuz iOS 6 işletim sistemi ile açılacak. Cihazınızı kapatıp tekrar açarsanız; sistem otomatik olarak iOS 10'dan Boot edecek ve iOS 10'a geri döneceksiniz.