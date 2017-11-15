Çöpçatan Robot Lara!

Aşk arayışlarında insanlara yardımcı olması için 2016'da bir çöpçatan yazılımı geliştirilmeye başlandı. Bir çöpçatanlık uygulaması olan match.com tarafından kullanılan Lara, kullanıcıların uygulamadaki profillerini oluşturmalarına yardımcı oluyor ve kullanıcıları eşleştiriyor. Lara, Nisan 2017'den bu yana hizmet veriyor.

Çöpçatanlık sektöründe danışmanlık yapan Mark Brooks, profil oluşturmanın birçok insana zor geldiğini, bu nedenle robotların bu aşamada kullanıcıların işini kolaylaştırabileceğini belirtiyor. match.com da Lara'nın ardından uygulamaya kaydolma oranlarının %30 arttığını açıkladı. Bu robotlar profil oluşturmayı kolaylaştırmalarının yanında, daha gerçekçi profiller ortaya çıkmasına da yardımcı oluyor.

Lara 12 dilde iletişim kurabiliyor. Lara kullanıcılara nasıl bir sevgili istedikleri yada nelerden hoşlandıkları gibi basit sorular yöneltiyor ama tek görevi bu değil. Gün geçtikçe Lara'nın verileri çoğalıyor ve buna bağlı olarak uygulama kullancıları arasında daha doğru eşleştirmeler yapıyor.

match.com'dan Xavier de Baillenx, 50 yaş üstü kişilerin kullandığı çöpçatanlık uygulaması Our Time'da da Julia isimli bir robotun kullanıldığını söylüyor. Robotların kullandığı dil henüz günlük sohbetlere ayak uydurabilecek kadar geliştirilebilmiş değil. Belirli kalıp cümleleri öğrenmiş olan Lara, dilin inceliklerine hakim olmadığı için bazı sorulara ilgisiz cevaplar verebiliyor. Bu sebeple yapılan espriler havada kalabiliyor.