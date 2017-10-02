CPU devri kapanıyor!

Nvidia CEO‘su Jensen Huang‘a göre yakın zamanda kişisel bilgisayarlarımızda CPU yerine GPU kullanacağız. Her 18 ayda, bir tümleşik devre üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısı iki katına çıkarken, üretim maliyetleri aynı kalır, hatta düşme eğilimi gösterir.

düşüncesini savunan Moore yasası 2010’dan beridir geçerliliği konusunda tartışmalar yaratıyor. Fakat Nvidia CEO‘su Jensen Huang‘a göre Moore yasası tarihe karıştı.

Artık işlemcilerin bu yasanın bahsettiği matematiksel oranları yakalayamadığını belirten Huang, Nvidia GPU‘larını sunucularının ana işlemcisi olarak kullanmak için dünya devleriyle de anlaşmalar yaptıklarını açıkladı.