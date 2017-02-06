Crack korumasını geliştiren Denuvo, kendini koruyamıyor!

Korsan oyunun önüne geçilmek için firmalar uzun süre mücadele etmiş ancak Denuvo'ya kadar başarılı olamamıştı. Son dönemde Denuvo korumasına sahip olan Battlefield serisi, FIFA serisi, NFS serisi ve Just Cause 3 gibi oyunlar için hala Crack çıkmıyordu. Ancak bu büyü Resident Evil 7 ile bozuldu.

Capcom'un geliştirdiği Resident Evil 7, Denuvo korumasına sahip olmasına rağmen sadece 5 gün içerisinde kırılmış ve crack dosyası internet ortamında yayınlanmıştı. Bu haberin ardından Denuvo bir darbe daha aldı. Reddit gibi çeşitli forumlarda Denuvo'nun sitesinde bir takım korumasız (şifrelenmemiş) içerik olduğu tespit edildi.

11MB büyüklüğünde Ajax.log metin dosyasında 2014 yılına kadarki Denuvo müşterilerinin e-postaları yer alıyor. Denuvo ile iletişme geçen firmalar arasında Capcom ve Google gibi firmalar yer alıyor. Bu firmaların mail üzerinden Denuvo ile yapmış olduğu görüşmelere, Denuvo'nun sitesindeki şifrelenmemiş veriler yüzünden ulaşılabiliyor.

Uzun zamandır oyunlardaki korsan korumasını geliştiren Denuvo, bu olay yüzünden kendisini bile koruyamayan bir firma olarak görünüyor. Bakalım Denuvo yeni koruma sistemleri geliştirip RE7'de yapmış olduğu hatayı telafi edebilecek mi?