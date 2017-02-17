Crash Bandicoot N. Sane Trilogy çıkış tarihi belli oldu!

İçerisinde Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strieks Back ve Crash Bandicoot Warped oyunlarının remastered sürümlerini barındıracak üçleme pakedinin çıkış fiyatının 39.99 dolar olması bekleniyor. Ayrıca pakette yeni kayıt ve kontrol noktası sistemi, geliştirilmiş bonus seviyeleri, zaman denemeleri ve remastered soundtrack bulunacak.

Oyun PlayStation 4 Pro desteğine de sahip şekilde sunacak. Ek olarak remake mi yoksa remastered mı tartışmalarına son vermek amaçlı oyunun yönetmeni Dan Tanguay, PlayStation Blog üzerinden Crash Bandicoot N. Sane Trilogy'nin bir AAA kalite Remaster olduğunu belirtti ve ekledi Bir PBR motorunda gerçek zamanlı ışık kaynağının yanı sıra doku boyutunda bir artış olması ortamları bazen orijinalden farklı gösterebilir buna karşın, her seviyeyi yeniden oluşturmaya çalışırken, orijinal gibi göründüğünden ve hissettirdiğinden emin olduk, kullandığımız yeni teknolojinin eklenmesiyle ortamların eğlenceli, renkli ve hızlı tempolu bir şekilde çaılşmasını sağlamak istiyoruz.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, 30 Haziran 2017 tarihinde PS4 için çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.