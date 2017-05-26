Crazy Taxi iOS'te ücretsiz oldu!

1999 yılında ilk olarak Arcade makinelere gelen daha sonra Dreamcast, GameCube, PlayStation 2 ve Windows platformlarına gelen Crazy Taxi, 2012 yılında iOS platformuna da gelmişti. Yayınlandığı günden bu zamana kadar hep ücretli olan Crazy Taxi, bugün sürpriz bir şekilde ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu.

Crazy Taxi oyununda isminden de anlaşılacağı gibi taksicilik yapıyoruz. Müşterilerimizi yoldan alarak, gitmek istedikleri yere hızlı bir şekilde götürdüğümüz oyunda, çılgın hareketler yaparak ekstra puanlar kazanıyoruz. Süre ile yarıştığımız için en kestirme yolu seçmek yararınıza olacaktır.

Güncelleme ile 64-Bit iOS cihazlara destek de sunan Crazy Taxi, 265 MB boyutunda. Oyun ücretsiz sunulduğu için, oyun içerisinde bir takım SEGA reklamları yer alıyor. Eğer bu reklamları kapatmak istiyorsanız 6,99 TL'yi ödemeniz gerekiyor. Oyunu daha önce satın aldıysanız, bu reklamlar otomatik olarak devredışı bırakılıyor.