Cropy ile kırp, tasarla, yorum ekle ve paylaş

Günümüzde akıllı telefonlarda en sık kullanılan özelliklerden ekran görüntüsü alıp paylaşma işlemi geliştirilerek işlevsel bir uygulama haline geliyor. Cropy ile kullanıcılar, internette görüp paylaşmak istedikleri içerikleri ya da akıllı telefon ve tabletlerinde bulunan fotoğrafları ekran görüntüsü almak yerine dilediği gibi kırpıp vurgulamak istediği bölümü işaretleyebiliyor, hatta buna filtre, çerçeve ve yorum ekleyip istedikleri kişilerle tek bir uygulama üzerinden pratik bir şekilde paylaşabiliyor. Kendi CAPS’lerini oluşturup eğlenceli paylaşımlar da yapabilen Cropy kullanıcıları, yenilikçi tasarım araçlarıyla hazırladıkları görselleri BiP, WhatsApp, Email, Facebook, Twitter ve Linkedin üzerinden gönderilebiliyor, lifebox hesaplarına ya da cihazlarına arşivleyebiliyor.

Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Cropy uygulaması tarayıcı uzantısı özelliğiyle de dikkat çekiyor. Apple Store’dan Cropy’yi indirenler, uygulamayı açmalarına gerek kalmadan Safari’de gezerken ekran görüntüsü alıp düzenleyebiliyor. Android’de ise cihazın kendi tarayıcısında “Paylaş” butonu altında yer alan “Cropy” seçilerek kullanılabiliyor.

Çoklu dil seçeneğiyle dünyaya yayılacak

Türkçe ve İngilizce hizmet sunan Cropy, dünyada 37 ülkede kullanılıyor. Cropy ayrıca bünyesine ekleyeceği çoklu dil seçeneğiyle de tüm dünyada yaygınlaşarak kullanım alanını genişletecek.