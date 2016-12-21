Crytek, iflas iddialarına ne cevap verdi?

Far Cry serisi, Crysis serisi, Ryse: Son of Rome ve Warface oyunlarına imza atan Crytek'in bir süre önce iflasını açıklayacağı iddia edilmişti. Hatta bu iddiaların eski bir Crytek çalışanı tarafından ortaya atılması ise büyük ses getirmişti. Crytek'in, bu iddialara yanıtı gecikmedi.

Crytek, yenilikçi oyunlar geliştirmeye devam edeceğine ve oyun geliştirme teknolojilerine tekrar odaklanacağına dair gelecek planlarını açıkladı.

Crytek bu değişikliklerin bir parçası olarak Frankfurt ve Kiev stüdyolarında Premium markaları için "oyun geliştirmeye" odaklanacak. CRYENGINE, firmanın temel direği olarak kalacak, firmalara ve bağımsız stüdyolara motorla ilgili düzenli güncellemeler yapmaya devam edecek. Diğer "geliştirici ofisler" ise bundan böyle Crytek bünyesinde kalmayacak.

Yayıncı ofis Crytek İstanbul Ofisi ise her zamanki gibi yayıncılık odaklı operasyonlarını yürütmeye devam edecek ve Türkiye pazarında gittikçe güçlenen Warface'i oyuncularıyla buluşturmaya devam edecek.

Crytek İstanbul iş ortakları ve yayıncılığını yaptığı oyunları sevenlerin bu konudaki şüphelerini gidermek için, Crytek bu açıklamayı yapma gereği duyuyor.