Crytek'e 500 milyon dolar yatırım!

Son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşayan ünlü Türk oyun firması Crytek, küçülmeye gitmiş ve sadece 2 geliştirici stüdyosu haricinde bütün stüdyolarını kapatmıştı. Bulgaristan ofisinde çalışanlarına aylardır maaşlarını ödeyemeyen şirket için ülkemizde bazı kampanyalar başlatılmış ve şirkete sahip çıkılması gerektiği söylenmişti ve sanıyoruz ki bu çağri gerekli yerlere ulaşmış.

Çünkü bugün Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde Crytek'in kurucuları Yerli kardeşlere değindi ve güzel haberler verdi.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var. Almanya'da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını yapıyor. Türkiye'de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşününce, geleceğin böyle olacağını anlamak zor değil." dedi.

Şu anlık şirketten gelen resmi bir onaylama yok ancak herkes Başbakan Binali Yıldırım'ın Crytek firmasından bahsettiğini düşünüyor.

Belki de Crytek'in bahsettiği kurtuluş planı budur! Teorilere göre şirket bazı konularda devlet yardım alacak ve bundan dolayı da Crytek, yatırım yapacak ülke olarak Türkiye'yi seçmiş. Bakalım şirket ülkemizde nasıl oyunlar geliştirecek.