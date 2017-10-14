Crytek'in yeni oyunu için ilk video yayınlandı! Crytek'in belki de son şansı olan oyun için ilk oynanış videosu yayınlandı!

Teknoloji Oyun Crytek'in yeni oyunu için ilk video yayınlandı! 14/10/2017 14:00 Steam'de erken erişim aşamasına geçeceği açıklanan Hunt: Showdown için yeni bir video yayınlandı. Crytek USA tarafından geliştirilen ve co-op oynanışa odaklanan korku temalı oyun önce Hunt: Horrors of the Glided Age adıyla duyurulmuş, ardından 3 yıl sonra Hunt: Showdown ismiyle projenin devam ettiği açıklanmıştı. Son dönemde geliştirici günlükleri ve oynanış videolarıyla tekrar gündeme gelen oyun için son yayınlanan videoda yalnız veya tek başınıza ilerlerken karşılacabileceğiniz olaylar, ekipmanlar, silahlar, sınıflar ve oyun atmosferine dair görüntüler yer alıyor. Bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz gün'de erken erişim aşamasına geçeceği açıklananiçin yeni bir video yayınlandı.tarafından geliştirilen ve co-op oynanışa odaklanan korku temalı oyun önceadıyla duyurulmuş, ardından 3 yıl sonraismiyle projenin devam ettiği açıklanmıştı. Son dönemde geliştirici günlükleri ve oynanış videolarıyla tekrar gündeme gelen oyun için son yayınlanan videoda yalnız veya tek başınıza ilerlerken karşılacabileceğiniz olaylar, ekipmanlar, silahlar, sınıflar ve oyun atmosferine dair görüntüler yer alıyor.Bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Buradan oyunun resmi sitesine ulaşabilirsiniz. Buradan da oyunun gelişimini ve ne zaman çıkacağını takip edip çıkışından ve yeniliklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.