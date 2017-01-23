Cüce gezegenin yüzeyi, bilim adamlarının beklediği gibi değil

Ceres hakkında bildiklerimiz kadarıyla cüce gezegenin, halen sürprizlerle karşı karşıya kaldığı aşikardır. Gökbilimciler, Ceres'in yüzeyinin daha önce de düşünüldüğü kadar karbon açısından zengin olmadığını keşfetti.

Yeni bir seri kızılötesi taramalar, yüzeyin muhtemelen, ıslak toz, buz ve karbonatlar ile karıştırılarak, asteroit darbelerinden gelen materyal (kuru piroksen tozu) tarafından oluştuğunu gösteriyor. Ceres, daha önceleri yakındaki asteroitlerle aynı kompozisyon sınıfına dahil edilmişti ama komşularına benzediği anlaşılıyor. Daha derine indiğinizde ise tamamen farklı bir canavar.

Gelen bilgiler, Ceres'in kökeni hakkındaki önceki teoriler üzerine şüphe uyandırıyor ve Asteroid Belt içine gitmeden önce Güneş Sisteminin dış kenarında oluştuğunu söylüyor. Bu, hem asteroidlerin ne olduğuna hem de nasıl oluştuklarına yeni bir ışık tutuyor. Basit kayalar gibi görünse de, geçmişi şaşırtıcı derecede karmaşık olabilir.