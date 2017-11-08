Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşecek!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın bir süre önce Türkiye'de düzenlenecek olan bir etkinliğe katılacağı söylenmiş ancak daha sonra bu haber yalanlanmıştı. Elon Musk'ın Türkiye olan çıkmazdında bugün son nokta koyuldu. T.C. Cumhurbaşkanlığı Günlük Programı'nda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Elon Musk ile görüşeceği bildirildi.

Elon Musk, saat 15:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ancak programın ve görüşmenin içeriği henüz belli olmadı. Erdoğan'ın Elon Musk ile elektrikli araçlar üzerine konuşması bekleniyor. Bir diğer ihtimal ise SpaceX ile olan projeler hakkında konuşulması yönünde.

Bildiğiniz gibi Elon Musk, trafik sorununu çözen Hyperloop projesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Hızlı trenin yeni seviyesi olarak isimlendirilen Hyperloop projesinde saatte 700 mph hız ile ulaşım sağlanacak. Erdoğan'ın İstanbul için Hyperloop benzeri bir sistem için Elon Musk ile görüşebileceği söyleniyor.