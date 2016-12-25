CyanogenMod için yolun sonu göründü!

Cyanogen OS'nin arkasındaki şirket olan Cyanogen, 31 Aralık 2016'da yani bu yıl sonunda operasyonlarını durduruyor. Bu sürecin bir parçası olarak tüm hizmetler kapanacak ve tüm servisler sona erdirilecek.

Topluluk tarafından geliştirilen ve sürdürülen açık kaynak kodlu Android tabanlı işletim sistemi olan CyanogenMod'a gelince, yalnızca kişisel bir proje olarak geliştirmeye devam etmek isteyen geliştiricilerin çabalarıyla var olmaya devam edecek. Kaynak kodu, üzerinde çalışmaya devam etmek isteyen herkes için geçerli olmayı sürdürecek.

Cyanogen’in açıklaması aşağıdaki gibi:

"Cyanogen'in devam eden konsolidasyonunun bir parçası olarak, tüm hizmetler ve Cyanogen destekli yapılar 12/31/16 tarihinden önce durdurulacaktır. Açık kaynak projesi ve kaynak kodu, şahsen CyanogenMod kurmak isteyen herkes için geçerli olacak."

CyanogenMod, Android'li cihazlar için geliştirilen en popüler custom ROM'lardan. CyanogenMod, Android'in resmi olmayan bir sürümü ancak muhtemelen şu anki telefonunuzda veya tabletinizde bulunan Android'e göre, daha saf bir deneyim sunuyordu.