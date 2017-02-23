Dacia, yeni otomobili Logan MCV Stepway’i tanıttı

Dacia, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Stepway ailesinin yeni üyesi Logan MCV Stepway’in ilk gösterimini gerçekleştiriyor. Yeni Logan MCV Stepway kaslı bir yapıya sahip ve ilhamını crossover’dan alan son derece iddialı kişiliği ile ön plana çıkıyor. 573 litre bagaj hacmi segmentinin en genişi.

Ayrıca Dacia, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Stepway ailesinin her üyesi ve Duster için yepyeni limited-edition versiyonlarını lanse ediyor. Bu limited-edition versiyonlar en yüksek ekipman seviyesine sahip ve iki özel renk ile hemen göze çarpıyor.

Dacia, Yeni Sandero, Logan ve Logan MCV modellerini yepyeni ve inovatif benzinli SCe 75 motoru ile donatıyor. Dacia, Oyak Renaut Fabrikaları’nda üretilen yepyeni SCe 75 benzinli motoru pazara sunan ilk Renault Grubu markası. Bu 75-beygirlik, 97 Nm tork üreten üç silindirli, 1.0 litre motor, CO 2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 10 düşürüyor ve selefi olan 1.2 16V 75bg motordan daha az yakıt tüketiyor.

Renault Grubu markası olan Dacia, son 12 yıldır 4 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirdi. 2016 yılında Dacia modellerinin satılmakta olduğu 44 pazarda Marka, 584 bin 219 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 6 artış anlamına geliyor. Dacia Türkiye, gerçekleştirdiği satış performansı ile 2016 yılını Romanya ve Fas gibi markanın çok güçlü olduğu ülkeleri geride bırakarak dünya sıralamasında 4. sırada tamamladı.

Yeni Logan MCV Stepway: Stepway ailesinin en yeni üyesi

Dacia’nın en büyük başarı hikayelerinden biri olma özelliğini taşıyan Stepway ailesi, Sandero, Lodgy ve Dokker’ın ardından Yeni Logan MCV Stepway ile büyümeye devam ediyor.

Yeni Logan MCV Stepway kaslı bir yapıya sahip ve ilhamını crossover stilinden alan son derece iddialı kişiliği ile ön plana çıkıyor. Cömert boyutlarıyla rekabetçi bir fiyata çok geniş bir yükleme alanı sunuyor. 573 litre ile segmentindeki en geniş bagaj hacmini sunuyor.

Yeni Logan MCV Stepway yepyeni aydınlatma imzası, yeni iç mekan ambiyansı, ek saklama çözümleri ve güncellenmiş ekipman özellikleriyle modern bir duruş sergiliyor.

Yeni Logan MCV Stepway dayanıklılığı, göz alıcı donanımları ve cömert özellikleriyle Stepway ailesinin en yeni üyesi.

Araca daha kolay erişim için yerden yüksekliği 174 mm’ye çıkarıldı; yani Logan MCV’den 50mm daha fazla. Ayrıca araç, yüksek sürüş pozisyonu sayesinde sıra dışı bir görüş imkanı sunuyor.

Yeni Logan MCV Stepway’in ön kısmında çift renkli tampon, krom koruma ile birlikte sis lambaları yer alıyor.

Yeni Logan MCV Stepway, Dacia’nın geçen sene Paris Otomobil Fuarı’nda gözler önüne serilen yeni far tasarımını da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca yeni iç mekan tasarımı, ilave saklama çözümleri ve güncellenmiş ekipman özellikleriyle modern bir duruş sergiliyor. Yeni Logan MCV Stepway iki renk seçeneği ile sunuluyor.

Logan MCV Stepway’in iç tasarımı statü sahibi bir görünüme sahip. Direksiyondaki, hava çıkışlarındaki, gösterge tablosu, orta konsoldaki ve kapı kollarındaki, ayrıca vites kolundaki saten görünümlü krom detaylar modellerin bu özelliğini vurguluyor. Direksiyonda korna merkezde yer alıyor. Direksiyona entegre edilen kumanda düğmeleri sayesinde ise son derece kullanıcı dostu ve konforlu bir sürüş keyfi elde ediliyor.

Yeni Logan MCV Stepway arka park sensörü, yokuş kalkış desteği ve versiyona bağlı olarak geri görüş kamerasını da donanımları arasında müşterilerine sunuyor.

Aracın iç mekan özellikleri gündelik kullanımı kolaylaştıracak biçimde düşünüldü. Kapılarda yer alan elektrikli ön ve arka cam tuşlarına erişmek artık çok kolay. Daha da fazla konfor sunması bakımından sürücü tarafından tek dokunuş özelliği yer alıyor.

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