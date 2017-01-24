Daha iyi, daha güvenli ve daha yenilikçi Galaxy Note 8 geliyor!

Samsung, Galaxy Note 7 soruşturmasını tamamladı ve patlama nedenlerini dünya ile paylaştı. Şirket ayrıca, 8 maddeli bir kalite güvence planı açıkladı. Şirket bu planı, gelecekteki akıllı telefonlarındaki gerçekleşebilecek pil kazalarını engellemek için kullanacak.

Samsung ayrıca, daha iyi, daha güvenli ve çok daha yenilikçi Galaxy Note 8 planları olduğundan da bahsetti.

Samsung mobil patronu DJ Koh, CNET’e yaptığı açıklamada, Galaxy Note 7’nin Galaxy Note serisinin sonuncusu olmayacağını söyledi. Koh, "Daha iyi, daha güvenli ve çok yenilikçi bir Note 8 geri getireceğiz" dedi. Samsung, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısı sırasında "daha güvenli" bir bölüm üzerinde durmuş olabilir, ancak "daha iyi" ve "çok yenilikçi" sözlerinin henüz ne anlama geldiği belli değil. Bunları da muhtemelen Galaxy S8'den sonra Galaxy Note 8 sızıntıları ile göreceğiz.

Şirket, soruşturma sürecinde çok sayıda sadık Note serisi müşteri tabanı olduğunu ve Galaxy Note 4 ve Note 5 kullanıcılarının büyük bir kısmının yeni Note modeli istediğini söylüyor. Bakalım Samsung, Note 8 ile Note serisini kurtarabilecek mi?

Galaxy Note 8 muhtemelen bu sonbahara kadar piyasaya çıkmayacak, ancak bu arada, en azından hepimiz telefonun geleceğinden eminiz.