Deadpool 2'nin ilk fragmanı sızdı!

Deadpool yapımcılarının devam filmi için çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Devam filmini dört gözle bekleyen hayranlarına sevindirici bir haber var. Deadpool 2'nin fragmanı sızdı. Daha önce de YouTube üzerinde Deadpool 2'nin fragmanının sızdırılmasının ardından, sızdırılan görüntüler hemen kaldırmıştı.

Elini çabuk tutan kullanıcılar ise, Deadpool 2 fragmanını farklı yerlerden paylaşmaya devam ettiler. Fragmanın şuan Logan filminin gösteriminden önce reklam olarak sunulduğunu belirtelim. Henüz resmi bir fragman yayınlanmadı. Ancak yetkililer ilerleyen zamanlarda resmi fragmanı yayınlayacaktır.

Fragmana bir göz atacak olursak, her zaman ki gibi esprili kişiliğini konuşturan Deadpool, fragmanda Superman'e birçok gönderme yapıyor. Eğlenceli ve bol aksiyonlu bir filmin bizi bekleyeceğini tahmin etmek imkansız değil. Fragmanın sonunda belirtilen çıkış tarihi ise Yeteri Kadar Yakın Değil olarak belirtiliyor. Aşağıda fragmanı izleyebilirsiniz.