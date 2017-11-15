Deezer, müzikte kayıpsız ses sunuyor!

Çevrimiçi müzik servisleri, Premium üyelik sistemleri ile kaliteli müzik deneyimi sunsa da, iş yüksek çözünürlük ve kayıpsız sese gelince yetersiz kalabiliyor. Müzikte kayıpsız ses sunarak fark yaratan Tidal'dan sonra şimdi de Deezer da bu konuda önemli bir atılım yaptı.

Deezer, masaüstü uygulamasına sunduğu güncelleme ile FLAC desteğine kavuştu. 16-bit FLAC desteğine sahip olan Deezer, Ocak ayına kadar 9,99 TL olan Premium hizmetine sahip kullanıcılarına kayıpsız ses sunacak. Ocak ayından sonra ise FLAC desteği için olan üyelik fiyatı 19,99 TL olacak.

Spotify ve Apple Music'e karşı çok önemli bir atılım olan 16-bit FLAC desteği, şimdilik Deezer'ın masaüstü uygulamasında yer alıyor. İlerleyen aylarda bu desteğin Deezer'ın mobil uygulamalarına da gelmesi bekleniyor. Eğer kaliteli bir kulaklığa veya ses sitemine sahipseniz 16-bit FLAC desteğini daha iyi anlayacaksınız.

Ancak telefonlar ile gelen kulaklıkları kullanıyorsanız Hi-Fi hizmetinin bir anlam ifade etmediğini belirtelim.