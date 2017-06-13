Diana F+ Instant Fotoğraf Makinesi inceleme

Fotoğraf teknolojisinin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiği yadsınamaz bir gerçek. Akıllı telefonların kamerası, piyasada yer alan SLR makinelerin kalitesine yaklaşmış, hatta bazı noktalarda geçmiş durumda. Popüler kültürün dijital fotoğrafçılığından sıkılanlar analog fotoğrafçılığa yöneliyor.

Biz de analog fotoğraf makinesi tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Diana F+ Instant’ın incelemesi ile karşınıza çıkıyoruz.

Diana F+ Instant Fotoğraf Makinesi incelemesi

Lomography tarafından geliştirilen Diana F+ modelini analog makineler ile uğraşanlar yakından tanır. 120mm’lik film ile çalışan Diana F+, tasarımı ve kolay taşınabilirliği ile günlük hayatta vazgeçilmezleriniz arasında olmaya en büyük aday. Standart filmlerin yanında Instant aparatı ile halk arasında polaraid olarak bilinen instant yani anlık filmler ile çekim yapabilen Diana F+, ortaya inanılmaz fotoğrafların çıkmasını sağlıyor.

Diana F+ modelinde 4 farklı çekim modu bulunuyor. Bunlar sırası ile Pinhole, Bulutlu, Parçalı Bulutlu ve Güneşli çekim. Bu ayarları ortam koşuluna göre makinenin alt tarafından değiştirmeniz gerekiyor. Ön tanımlı gelen bu ayarlar aslında diyafram açıklığını ifade ediyor. Pinhole ve Bulutlu f/8, Parçalı Bulutlu f/11 ve Güneşli f/16 diyafram açıklığını ifade ediyor.

Deklanşör modunda ise iki farklı ayar var. Bunlar Normal ve Bulb modu. Normal modda deklanşör hızı 1/60 olarak belirlenmiş durumda. Bulb modunda ise deklanşör hızı tamamen size bağlı. Bulb modunda çekim yapacakların mutlaka bir tripod (sabitleyici) kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bulb modunda deklanşörü ne kadar açık tutarsanız, enstantane o kadar uzun pozlama yapıyor.

58mm ultra geniş lens ile gelene Diana F+’ı, objektif aparatları ile çekim modunuza göre kişiselleştirebiliyorsunuz.

Diana F+’ın 3 farklı odak mesafesi bulunuyor. Bunlar, 1-2M, 2-4M ve 4M-sonsuz olmak üzere üçe ayrılıyor. Portre fotoğraf çekecekseniz 1-2M odak mesafesini mutlaka ayarlayın. Analog bir makine olduğu için odaklama manuel yapılıyor. Bu ayarı yapmazsanız çekeceğiniz fotoğraf netleme yapamayacağı için bulanık çıkacaktır.

Çektiğin fotoğraf anında elinde!

Gelelim Diana F+’ın en çok merak edilen Instant özeliğine. Diana F+’ın 120mm film haznesini çıkarıp yerine takılan Instant aparatı sayesinde çektiğiniz fotoğrafları anında çıkartabiliyorsunuz. Instant ile fotoğraf çekmek için; önce çekeceğiniz objeyi belirleyin, diyafram ve enstantane ayarını yapın ardından deklanşöre basın. Daha sonra Instant aparatı üzerinde yer alan bastırma tuşuna basarak çektiğiniz fotoğrafı anında elinize alabilirsiniz.

Karanlık ortamlarda çekim için ise Diana F+ modelinde bir de flaş yer alıyor. Oldukça güçlü bir flaşa sahip olan Diana F+, deklanşöre basar basmaz flaşı otomatik olarak patlatıyor. Güneş battıktan sonra fotoğraf çekecek olanlar flaşı mutlaka kullanmalı. Aksi takdirde diyafram değeri yüksek olduğu için fotoğraflarınız karanlık çıkabilir.

Diana F+’ı, iPhone’daki Hipstamatic uygulaması ile kıyaslayabiliriz. Ancak Diana F+, renkleri daha doğal vermesinin yanında keskinlik kalitesi olarak da bir tık daha önde. Dijital makineler ile çekilen fotoğraflara filtreler uygulayarak analog görüntüsü vermek bu yüzden pek sağlıklı olmuyor. Özellikle benim gibi bir analog tutkunuysanız, analogdaki renk doğallığı, grain (kumlama) ve alan derinliğini bırakın mobili DSLR makinelere bile tercih etmezsiniz.

Diana F+’ın da en sevdiğim yönü bu beklentilerimi karşılaması oldu. Özellikle portre fotoğraflardaki alan derinliğine aşık oldum diyebilirim. Son olarak önümüzdeki süreçte Lomography firmasının geliştirmiş olduğu üst düzey analog fotoğraf makinelerini de inceyeceğimizin müjdesini verelim.