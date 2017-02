Dijital çağın yeni starları sosyal medyaya yön veriyor

Kendine has dili, yeni nesil bakış açısı, ilginç hikayeleri ve kitleleri arkalarından sürükleyen fenomenleriyle adından sıkça söz ettiren sosyal medya, gün geçtikçe etki alanını genişletiyor. Dijitalin sınır tanımayan yapısı, sosyal medya fenomenlerinin rehberliğinde eğlenceli bir keşif alanına dönüşüyor. Müzikten oyuna, yemekten spora, makyajdan modaya birçok alanda paylaştıkları videolarla büyük beğeni toplayan fenomenler, dijital çağa sosyallikleriyle renk katıyor. Samimiyetleri, içtenlikleri, doğal tavırları ve inandırıcılıklarıyla internetin çehresini değiştiren fenomenler, takipçileriyle güçlü bağlar kuruyor.

Oyun dünyasının başarılı isimlerinden Burak Oyunda da takipçilerinin asla vazgeçemeyeceği bir megastar! 2.3 milyondan fazla takipçiye ulaşan Burak, YouTube’da Türkiye’nin en büyük beş bireysel kanalından birinin sahibi. Takipçileri, Burak’a özellikle GTA ve Minecraft gibi çok sevilen oyun videolarından ulaşıyor. Ancak tutku, bundan sonra başlıyor. Burak’ın keyifli sohbetleri ve eğlenceli formatlar eşliğinde sunduğu oyun videoları adeta bağımlılık yaratıyor. Burak’ın eşsiz yorumları, zevkle oynanan oyunlara yepyeni bir heyecan katıyor. Bu sayede takipçiler, birlikte hareket etmenin verdiği keyifle eğlencenin doruklarına çıkıyor.

Bu güçlü bağ, hayranlarının Burak’a her an her yerden ulaşma isteğini de beraberinde getiriyor. Burak’ın 2015 yılının Mart ayında mobil uygulama platformu Empower’ın desteğiyle çıkardığı mobil uygulaması, hayranlarıyla arasındaki etkileşimin gücünü artırmak için biçilmiş kaftan. Şu ana kadar 500 binden fazla indirilmeye ulaşan Burak Oyunda mobil uygulaması, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

‘Burak Oyunda’nın canlı yayınlarında stadyum havası esiyor!

Empower’ın ücretsiz olarak sunduğu mobil uygulamada yer alan chat, duvar, anket, sosyal akış, anlık bildirimler gibi eşsiz etkileşim araçlarıyla hayranlarına dilediği anda seslenebilen Burak, rekor üstüne rekor kırdığı canlı yayınlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında, mobil uygulamasından yaptığı bir canlı yayın boyunca 14K+ tekil izleyiciye ulaşan Burak, bu rakamla bir canlı yayında büyük bir stadyumu dolduracak kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor. Takipçilerin severek kullandığı bir iletişim aracı haline gelen Burak Oyunda uygulaması, her gün aktif olarak Türkiye'nin dört bir yanından 10K+ takipçi tarafından ziyaret ediliyor.

Empower, uygulama içi gelir modelleri ile ‘Burak Oyunda’ya tam destek veriyor

Türkiye’nin lider dijital medya şirketi Nokta’nın hayata geçirdiği mobil uygulama platformu Empower’ın çıkardığı ilk uygulama olan Burak Oyunda için, uygulama içi reklam ve sponsorluk desteği sağlanarak sürdürülebilir gelir modelleri oluşturuluyor. Nokta Medya aracılığıyla sektörde bir ilke imza atan Burak, FMCG devlerinden uluslararası bir markayla yaptığı 1 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla mesleğinde emin adımlarla ilerliyor.