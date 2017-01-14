DiRT Showdown kısa süreliğine ücretsiz!

2012 yılında konsol ve PC'lere gelen DiRT Showdown, DiRT serisinin beğenilen oyunları arasında yer almayı kısa süre içerisinde başarmıştı. DiRT serisi tutkunlarının vazgeçilmez oyunları arasında yer alan DiRT Showdown, Humble Bundle sayesinde ücretsiz oldu.



Codemasters tarafından geliştirilen DiRT Showdown, grafikleri ve oynanış dinamikleri ile oyun tutkunlarını ekran başına kitlemeyi başarıyor. Humble Bundle'da kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan DiRT Showdown, Steam üzerinden oynanabiliyor.

Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde çalışan DiRT Showdown'a ücretsiz sahip olmak için acele etmeniz gerekiyor.

Satın alma işleminden sonra gelen ürün anahtarını Steam uygulamasından; Oyun ekle>Steam'de ürün etkinleştir bölümüne kopyalamanız gerekiyor. Bu işlemden sonra DiRT Showdown, Steam kütüphanenize ekleniyor.