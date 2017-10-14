Discord'a onaylanmış sunucu özelliği geliyor!

Teamspeak ve Ventrillo'ya benzer anlık grup konuşma programı Discord, yayınlandığından bugüne kadar, özellikle de oyuncular arasında oldukça popüler bir yazılım haline geldi. 45 milyona yakın kullanıcı barındıran Discord, oyun dünyasıyla ilgili çok önemli yenilikler yapmaya da devam ediyor.

Şimdi de oyun yapımcıları ve dağıtıcıları için, onaylanmış sunucu özelliği getirecek olan firma, popüler oyunların topluluk oluştururken yaşadığı en büyük problemi çözebilecek bir platform. O sorun ise aslında topluluk içi moderasyon. Çünkü oldukça gelişkin moderatör botlarına sahip olan ve kullanımı da oldukça kolay olan Discord için gerçek moderatörler atanması gerekmiyor.

Bu gibi avantajlar sayesinde, Playerunknown’s Battlegrounds, Minecraft, Supercell ve Offworld gibi oyunlara ait, yapımcıları tarafından özellik duyurulduğu anda açılan onaylanmış kanallar, Discord'un bu özelliğini daha yaygın bir alanda kullanabileceğimizi işaret ediyor!