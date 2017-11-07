Disney, 21st Century Fox'u satın almakta kararlı!

CNBC'nin haberine göre Disney, dev stüdyo 21st Century Fox'u satın almak için yoğun çalışma yürütüyor. İkili arasındaki pazarlıklar sadece sinema departmanını değil bazı TV kanallarını da kapsıyor.

Fox'un kar elde etmesine rağmen sinema stüdyosunu satmaya sıcak batmasının ardında ilginç bir neden yatıyor. Fox en iyi olduğu departmanlara yoğunlaşmak için eğlence departmanından kurtulmak niyetinde. Fox'un en başarılı olduğu alanlar haber, spor ve tabii ki ekonomi kanalları... Kısacası şirket Fox Sports, Fox News, Fox Business gibi ağır topları elinde tutacak.

Disney'in satın alımda ısrar etmesinin en önemli nedeni ise çizgi-roman uyarlamalarını kendi bünyesine geçirmek istemesi. Disney, Marvel evreninin büyük kısmını elinde tutsa da; X-Men ve Fantastic Four gibi filmlerinin yayın hakları 21st Century Fox'un elinde. Disney, Marvel evrenini temel alan filmlerden birkaç yıl içerisinde 7.2 milyar dolar gişe hasılatı elde etti. Fox'un kaynakları ve film hakları da dev stüdyonun hakimiyeti altına geçerse bu rakam hızla katlanabilir. Stüdyoyu satın almak, film haklarını satın almaktan ucuz görünse de gelecekte çok daha büyük kar anlamına geliyor. Zira stüdyo altyapısı ve pazarlama kanalları da Disney'in eline geçecek.

Kısacası Disney, Sony ile yaşadığı sorunları tekrar yaşamak istemiyor. Marvel evreninin en popüler çizgi roman karakteri Örümcek Adam için Disney ve Sony uzun süre iltilaf yaşamış ve kurgusal karakter ancak iki yıl önce MCU evrenine dahil olabilmişti.