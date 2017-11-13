Disney'in yeni servisi, Netflix'ten çok daha ucuz olacak

Dünyanın Warner Bros ile birlikte en büyük sinema stüdyosu olarak kabul edilen Disney, öncelikle internetten yayın yapan ancak TV kanallarında da rastlayabileceğimiz yeni bir kanal üstünde çalışıyor. Olağanüstü bir içeriğe sahip olmasına rağmen söz konusu kanal, cazip fiyatlarıyla tüketicilerin gönlünü fethedecek.

Disney, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki abonelik bedelini, içerik hizmeti seçenekleriyle 8 ile 14 dolar arasında belirlendi. Kısacası en ucuz abonelik ücreti 8 dolar iken, tam paket için aylık 14 dolar talep edilecek. Kısacası pazarın hakimi Netflix çok ama çok büyük bir rakiple karşı karşıya.

Şimdi de en çarpıcı noktaya değinelim: En geç 2020 yılının başında hizmete başlayacak internet TV serisinde kanlı canlı bir Star Wars TV serisi ile karşılaşacağız. Yapımın Episode 5 ve Episode 6 arasındaki olayları konu alması bekleniyor.