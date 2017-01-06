Dokunmatik ekranda yeni bir devir başlıyor!

Tanvas’ın haptic geribildirim sistemi sayesinde dokunmatik ekranda dokuları hissedebileceksiniz.

06/01/2017 12:00

Dokunmatik ekran teknolojisi, elektronik cihazlarla etkileşim yollarımızı yeniden tanımladı. Ancak yıllar içinde dokunmatik ekranlar daha hassas hale gelirken, insanın dokunma duyusunu tamamen sistemlerine adapte edemedi. Tanvas firması CES 2017'de görücüye çıkardığı haptic geribildirim özellikli yeni paneli ile bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Tanvas'ın geliştirmiş olduğu dokunmatik ekran sayesinde, ekranda yer alan dokuları haptic geribildirim ile gerçeğe en yakın şekilde hissedebiliyorsunuz.

Örneğin; bir internet sitesinden kadife pantolon satın alacaksınız. Pantolonun kumaşının nasıl bir hissiyatı olduğunu öğrenmek için görsele dokunup, haptic geribildirimli ekrana kumaşı elliyormuşçasına dokunabiliyorsunuz.

Titreşimlere dayalı haptic geribildirim teknolojisi şimdilik prototip aşamasında. 10 Yıldır üzerinde çalışılan bu projenin önümüzdeki 5 yıl içerisinde mobil telefon ve tabletlere gelmesi bekleniyor.

1483693351_ngaren170105ces00012.jpgGörsel: The Verge

 

    Yazar: Ender Öztürk

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