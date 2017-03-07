Dolandırıcıların yeni yöntemi! Bu numaralara dikkat!

Gün geçmiyor ki dolandırıcılar, insanları kandırıp para koparmak için yeni bir yöntem ile karşımıza çıkmasın. Bunlardan biri de benim başıma geldi ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bilindiği gibi insanlar, dışarı çıkıp almaktansa, artık internet üzerinden ürünleri ayağına getirtmeyi tercih ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de yaşadıkları şehirle sınırlı kalmayıp, daha avantajlı fiyatlarla dünyanın her yerinden ürünlere sahip olabilmeleri. Ancak alışveriş sırasında verilen isim, telefon ve adres gibi bilgiler, dolandırıcıların eline geçebiliyor. Bun nedenle insanları, sipariş verdiniz, ses kaydınız var almazsanız yasal işlem başlatılacak diye kandırarak para koparmaya çalışıyorlar.

Bana ilk önce aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz mesaj geldi ve kısa bir süre sonra farklı bir cep telefonundan arayarak, adımı soyadımı ve adresimi teyit ettiren bayan, mesajdaki ürünleri sipariş verdiğimi ve almam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir sipariş vermediğimi söyleyince de ses kaydım olduğunu ve siparişi almak zorunda olduğumu belirtti. Bana ses kaydını dinletmesini talep ettiğimde ise böyle bir şey yapamayacağını söyledi. Telefondaki bayan, ben böyle bir sipariş vermediğimi ve almayacağımı söyleyince de, "almazsanız yasal işlem başlatılacak" dedi.

Sonrasında ben bu konuşmayı uzatmadım ve onlara inanmadığımı söyleyerek dolandırıcı olduklarını ima ettim. Eğer uzatsaydım, beni kandırabilmek için kim bilir daha neler söyleyecek ve neler isteyecekti. Sanırım o da kandıramayacağını anladı ve çok uzatmadan telefonu kapadı.

Aşağıda sizlere mesajın telefon numarası ile birlikte ekran görüntüsünü ve aradıkları telefonu sunuyoruz. Farklı numaralardan da arayabileceklerini unutmayın ve bu tür aramalara sakın itibar etmeyin.

Aradıkları telefon: 0542 305 17 34

Gönderdikleri mesaj: